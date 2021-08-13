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Назван размер пенсии Ангелы Меркель после отставки

Меркель после отставки начнет получать пенсию в размере 15 тысяч евро в месяц
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Фото: CHRISTIAN MANG / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода со своего поста будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро в месяц (около 1,3 миллиона рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

По данным Союза налогоплательщиков, такая сумма складывается с учетом того, что политик с 1990 года регулярно избиралась членом бундестага, параллельно работая в правительстве бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Также Меркель уже почти 16 лет занимает эту должность.

Канцлеру полагается пенсия в размере 65 процентов от депутатской заработной платы (около 10 тысяч евро в настоящее время). Вместе с тем Меркель, как бывший канцлер ФРГ, будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

Ранее Ангела Меркель поделилась своими планами после выхода в отставку. Еще в 2018 году политик говорила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним. Меркель отметила, что планирует «немного выспаться, немного погулять на природе» и после этого решить, чем она хочет заниматься.

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