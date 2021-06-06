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Названы предварительные итоги региональных выборов в Германии

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — лидирует на региональных выборах в парламент земли Саксония-Анхальт на востоке страны. Такие предварительные итоги назвал телеканал ARD со ссылкой на собственный экзитпол.

По данным издания, партия может претендовать более чем на треть голосов избирателей — 36,2 процента. Второе место в рейтинге заняла «Альтернатива для Германии» — по данным опроса, голоса за нее отдали 22,5 процента граждан. На третьем месте — «Левые» с 10,9 процента голосов, а четвертое место оказалось у Социал-демократической партии Германии (СДПГ), за нее голоса отдали 8,4 процента избирателей.

Выборы в земельный парламент федеральной земли Саксонии-Анхальт считаются официальной проверкой предпочтений избирателей в преддверии выборов в бундестаг. В этом году они состоятся 26 сентября.

Ранее Ангела Меркель поделилась своими планами после выхода в отставку. Еще в 2018 году политик говорила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним. Меркель отметила, что планирует« немного выспаться, немного погулять на природе» и после этого решить, чем она хочет заниматься.

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