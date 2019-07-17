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Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи

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Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья. Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун, передает Reuters.

По его словам, политик чувствует себя хорошо и готова оставаться на посту до истечения полного срока полномочий в 2021 году. «Она выдвигала свою кандидатуру [в 2017 году] на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца», — подчеркнул Браун.

Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, Меркель два раза прослушала национальные гимны перед переговорами сидя из-за предыдущих приступов дрожи.

17 июля Меркель исполнилось 65 лет. Осенью 2018 года она ушла с поста председателя ХДС. Политик также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать какие-либо политические должности».

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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