Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья. Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун, передает Reuters.

По его словам, политик чувствует себя хорошо и готова оставаться на посту до истечения полного срока полномочий в 2021 году. «Она выдвигала свою кандидатуру [в 2017 году] на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца», — подчеркнул Браун.

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Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, Меркель два раза прослушала национальные гимны перед переговорами сидя из-за предыдущих приступов дрожи.

17 июля Меркель исполнилось 65 лет. Осенью 2018 года она ушла с поста председателя ХДС. Политик также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать какие-либо политические должности».

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