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Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

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Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что намерена делать после ухода с нынешней должности. Ее слова передает Reuters.

«Этот четвертый срок последний для меня как канцлера Германии», — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине. Она пояснила, что не будет претендовать на пост главы правительства на выборах 2021 года или раньше, если потребуется проведение досрочного голосования.

Меркель также указала, что не намерена после ухода становиться парламентарием или «занимать какие-либо политические должности».

Канцлер подтвердила, что больше не намерена баллотироваться на пост лидера своей партии Христианско-демократический союз (ХДС). «На следующем съезде ХДС в декабре в Гамбурге я не буду выдвигать себя кандидатом», — рассказала она.

По ее словам, объявить об этом она первоначально намеревалась на следующей неделе. Политик отметила, что решения должны помочь правительству сфокусироваться на намеченных целях, а партии — идти к успеху. Она добавила, что прошедшие в Баварии и Гессене выборы должны стать поворотным моментом для правящей коалиции.

Ранее стало известно, что о своих решениях отказаться от поста председателя ХДС и должности канцлера Меркель заявила на заседании правления партии после выборов в федеральной земле Гессен.

ХДС показал низкий результат в Гессене, хоть и стал победителем. На выборах, согласно предварительным результатам, партия набрала 27,2 процента. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в коалицию с консервативным блоком ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз), получила на выборах в земле Гессен 19,6 процента голосов — худший результат с 1946 года. После этого лидер СДПГ Андреа Налес заявила, что если в 2019 году партия не покажет лучший результат, то выйдет из объединения.

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Предыстория: Меркель объявила об уходе с поста канцлера
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