Меркель обвалила евро

Курс евро к доллару упал на фоне заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о готовности уйти в отставку с поста главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торговой сессии 29 октября курс европейской валюты упал с 1,1413 доллара за евро до 1,1368. Затем вновь вырос до 1,1410 и опустился до 1,1395. На момент публикации евро стоил 1,14 доллара.

Ранее 29 октября Меркель заявила, что не будет переизбираться на пост председателя ХДС. Внутрипартийные выборы должны пройти в декабре.

Свое решение канцлер объяснила неудачей на региональных выборах в федеральной земле Гессен. ХДС занял первое место с 27,2 процента голосов, но потерял 11,1 процента по сравнению с выборами пятилетней давности. Ухудшила свой результат и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — союзник ХДС по парламентской коалиции. Ей удалось набрать 19,6 процента против 30,7 в 2013 году.

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