Меркель откажется от поста председателя своей партии

Канцлер Германии Ангела Меркель готова отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в декабре. Об этом сообщили источники в руководстве консерваторов, пишет ТАСС. Отмечается, что об этом Меркель объявила на заседании правления партии после выборов в Гессене.

ХДС показал низкий результат в Гессене, хоть и стал победителем. На выборах, согласно предварительным результатам, партия набрала 27,2 процента. В 2013 году ее показатель составлял 38,3 процента, передавало Reuters. Партнеры Меркель по правящей коалиции предъявили ей ультиматум после того, как ее партия потерпела неудачу на региональных выборах, отмечало агентство.

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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в коалицию с консервативным блоком ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз), получила на выборах в земле Гессен 19,6 процента голосов — худший результат с 1946 года. Лидер СДПГ Андреа Налес заявила, что если в 2019 году партия не покажет лучший результат, то выйдет из объединения. «Состояние этого правительства неприемлемо», — добавила она.

Союзник партии Меркель — ХСС — также показал худший с 1950 года результат. Такое положение дел может ослабить позиции канцлера и дать новый толчок к дебатам о том, кто заменит Меркель на ее посту, пишет Reuters.

14 октября прошли выборы в Баварии, где результаты коалиции также не были впечатляющими. Тогда ХСС лишился поддержки абсолютного большинства избирателей, писала Deutsche Welle. СДПГ не набрала и 10 процентов голосов.

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