Меркель допустила атаку Германии на Сирию

Германия не останется в стороне, если в Сирии применят химическое оружие против мирного населения. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель в бундестаге (парламенте), передает Reuters.

По ее словам, военное вмешательство ФРГ в ситуацию исключать нельзя. «Это не позиция Германии: просто говорить "нет", независимо от происходящего в мире», — сказала политик.

Отмечается, что для принятия такого решения блоку ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) придется переубедить своего партнера по правящей коалиции — отвергающую такую идею Свободную демократическую партию Германии (СДПГ). В партии заявляли, что не поддержат военное вмешательство, пока его не санкционирует Организация Объединенных Наций.

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Ранее сообщалось, что вопрос присоединения Германии к нанесению ударов по Сирии изучается в Минобороны страны по просьбе Вашингтона. До этого Меркель исключала участие своей страны в военных действиях на сирийской территории.

7 сентября канцлер ФРГ впервые поддержала Россию в ближневосточной республике. По ее словам, борьба против наемников и террористов в республике — необходимость.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается провинция Идлиб, в ряде других также сохраняются небольшие анклавы террористов.

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