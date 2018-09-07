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Меркель впервые поддержала Россию в Сирии

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Владимир Путин и Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выразила поддержку миссии российских и сирийских вооруженных сил в Сирии, сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По ее словам, борьба против наемников и террористов в республике — необходимость.

«Сейчас нужно пытаться сражаться с этими радикальными силами, но, конечно, и защищать гражданское население. Мирные жители могут попасть в очень сложное положение, мы должны избегать гуманитарной катастрофы», — заявила Меркель об операции в провинции Идлиб. Она добавила, что обсуждала этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что действия Москвы и Дамаска в Идлибе осложняются тем, что боевики пытаются использовать гражданских в качестве живых щитов.

Ранее российскую военную кампанию в Сирии поддержали США. Госсекретарь Марк Помпео заявил, что в Идлибе действуют террористы, и с ними нужно бороться. Об этом же говорил и Трамп.

О крупнейшей за год российской бомбардировке позиций вооруженных формирований в Идлибе стало известно 4 сентября. Бомбардировщики, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции. 30 августа пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Идлиба оставляет желать лучшего. По его словам, гнездо терроризма в этом регионе дестабилизирует ситуацию в ближневосточном государстве.

Идлиб является последним крупным городом в Сирии, который находится под контролем боевиков. Бои за эту территорию продолжаются с начала военного конфликта в 2011 году.

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