Меркель и Трамп попросили Россию повлиять на Дамаск

Россия должна оказать влияние на правительство Сирии, чтобы не допустить эскалации конфликта в провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по результатам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили актуальные международные вызовы, торговые вопросы, ситуацию на Украине и в регионе Западных Балкан.

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Ранее 27 августа сообщалось, что сирийские ВВС были приведены в полную боевую готовность из-за сообщений о подготовке авиаудара по Дамаску со стороны США. 25 августа в российском министерстве обороны впервые заявили о возможной атаке.

Отмечалось, что Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами. По данным Минобороны России, поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием.

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