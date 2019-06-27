Ангелу Меркель снова затрясло на офицальной встрече

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Канцлера Германии Ангелу Меркель во второй раз за неделю проняла сильная дрожь на официальной встрече. Это заметно на видео, которое опубликовал таблоид Bild.

Меркель затряслась во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На ролике видно, как ей подносят стакан воды, но она отказывается и продолжает дрожать.

18 июня канцлеру стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот момент Меркель находилась на красной дорожке. Позднее она объяснила сильную дрожь обезвоживанием: по ее словам, она выпила три стакана воды и снова почувствовала себя хорошо.

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