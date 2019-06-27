Самочувствие Меркель снова официально назвали хорошим

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо и планирует принять участие во всех запланированных встречах. Такое заявление сделали в пресс-службе правительства Германии после того, как Меркель снова сняли сильно дрожащей на официальной встрече, сообщает РИА Новости.

«Программа встреч выполняется, канцлер планирует вылететь в Японию и принять участие в саммите G20», — заявил представитель ведомства.

Ранее 27 июня было опубликовано видео со встречи Меркель с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На ролике видно, как канцлеру подносят стакан воды, но она отказывается и продолжает дрожать.

18 июня канцлеру стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее она объяснила сильную дрожь обезвоживанием: по ее словам, она выпила три стакана воды и снова почувствовала себя хорошо.

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