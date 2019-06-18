Меркель объяснила сильную дрожь при встрече с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила обезвоживанием свое плохое самочувствие во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом она рассказала на совместной пресс-конференции, передает Reuters.

«Я с тех пор выпила не меньше трех стаканов воды — мне это явно было нужно», — отметила она. По словам главы правительства, она уже чувствует себя хорошо.

Меркель стало плохо, когда она и Зеленский находились на красной дорожке в ожидании гимнов своих стран. В какой-то момент канцлера сильно затрясло. Она попыталась унять дрожь и активно меняла положение рук.

Зеленский 18 июня прибыл в Германию с однодневным визитом на первые официальные переговоры с Меркель. После встречи канцлер анонсировала первые переговоры России с Украиной при новом украинском президенте: на 12 июля запланирована встреча советников лидеров стран «нормандского формата» (России, Украины, Германии и Франции).

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