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Паук свил паутину между Трампом и Дудой

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Паук свил паутину между трибунами президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Видео со встречи опубликовал пользователь Twitter RobOttawa.

На записи видна тонкая нить паутины, блестящая на солнце. Пользователи сети в комментариях отметили, что это хороший знак, демонстрирующий, что между лидерами двух государств и правда есть особая связь.

12 июня Трамп и Дуда провели переговоры в Вашингтоне. Лидеры обговорили возможность отправки в Польшу 2 тысяч американских военных, а также поставки американского сжиженного природного газа в Евросоюз.

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