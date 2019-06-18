Меркель затряслась рядом с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ, опубликовавший видео странного поведения главы германского правительства.

На кадрах Меркель и Зеленский стоят на красной дорожке в ожидании гимнов стран. В какой-то момент канцлера начинает необъяснимо трясти. Она попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук. Отмечается, что политику могло стать плохо из-за жары: в Берлине сейчас около 30 градусов тепла.

Зеленский прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с Меркель. Он намеревался обсудить прекращение конфликта в Донбассе и новые перспективы экономического сотрудничества. 17 июня президент Украины совершил первый визит во Францию.

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