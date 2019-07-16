Появились новые свидетельства болезни Меркель

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Известно, что немецкий лидер таким образом провела официальную часть мероприятия вместе с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Протокол изменили из-за предыдущих приступов дрожи Меркель. Впервые регламент поменяли 11 июля во время встречи с датским премьером.

10 июля у Меркель случился приступ дрожи во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Это был уже третий подобный инцидент примерно за три недели.

Первый раз Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Политик объяснила свое состояние обезвоживанием. Второй раз подобное произошло 27 июня во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда Меркель отказалась от поднесенного стакана воды.

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