Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя. Об этом сообщает газета Welt.

По данным издания, протокол мероприятия специально изменили по желанию Меркель. Для этого на постамент, где обычно лидеры стран стоя слушают гимны, установили два белых стула.

10 июля у канцлера Германии случился приступ дрожи во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Это произошло в третий раз примерно за три недели.

Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Политик объяснила свое состояние обезвоживанием. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда она отказалась от поднесенного стакана воды.

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