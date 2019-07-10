Меркель сочла себя здоровой после третьего приступа дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чувствует себя отлично и готова работать, после того как у нее заметили третий за три недели приступ дрожи на официальном мероприятии. Ее слова передает Reuters.

«Я в порядке, вам не стоит за меня беспокоиться», — сказала Меркель на конференции. Она добавила, что уверена в своей способности и дальше выполнять обязанности канцлера, и подчеркнула, что интересующимся ее здоровьем должно быть достаточно ее мнения.

Как отмечает агентство, после приступа дрожи политик вела себя спокойно, улыбалась и говорила без запинок.

Меркель затряслась во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, когда они на улице следили за приветственной церемонией.

В конце июня канцлер уже заявляла, что повода для беспокойства из-за приступов дрожи нет.

Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда политик объяснила свое состояние обезвоживанием. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда она отказалась от поднесенного стакана воды.

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