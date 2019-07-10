В Германии отказались отвечать на вопросы о здоровье Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в полном порядке. Об этом сообщила представитель немецкого правительства после того, как 64-летняя политик вновь затряслась во время официальной встречи в среду, 10 июня, передает Reuters.

По ее словам, запланированные переговоры канцлера с премьер-министром Финляндии Антти Ринне продолжаются по плану. РИА Новости при этом отмечает, что представитель правительства отказалась отвечать на вопрос, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с приступами дрожи.

Ранее 10 июля канцлера затрясло во время встречи с Ринне в Берлине, когда они на улице следили за приветственной церемонией. Подобное произошло уже в третий раз примерно за три недели.

В конце июня Меркель заявила, что повода для беспокойства из-за приступов дрожи нет.

Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда политик объяснила свое состояние обезвоживанием.

Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В правительстве указывали, что это было связано с психологией, поскольку Меркель пыталась избежать повторения ситуации, отмечает Reuters.

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