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«Газпром» впервые прокомментировал заявление Германии и США по «Северному потоку 2»

«Газпром» назвал «декларативным» заявление Германии и США по Северному потоку 2
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

«Газпром» впервые обозначил свою позицию относительно заявления США и Германии по газопроводу «Северный поток 2». Как сообщает «Интерфакс», официальный комментарий дан в отчете корпорации за второй квартал .

«21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом», — говорится в отчете.

В конце июля власти США и Германия достигли договоренности по проекту «Северный поток-2», по которой Берлин обязуется добиваться санкций против России в том случае, если российская сторона использует энергию как оружие против Европы. Кроме того, Германия обязалась добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.

При этом, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что до окончания строительства газопровода остались «считанные недели», работы находятся на финальной стадии, а совместное заявление США и Германии не является юридически обязывающим документом и не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке.

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