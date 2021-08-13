В Киеве рассказали о «пиратском» способе остановить «Северный поток-2»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин раскрыл «единственный реальный способ» остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

По его словам, такой сценарий возможен только при условии колоссального разрыва США с Германией. Парламентарий отметил, что это может произойти, если Вашингтон поругается с Берлином и введет санкции против немецких компаний. Причем американские ограничительные меры в таком случае будут носить экстерриториальный характер, так как напрямую интересы США не затрагиваются, подчеркнул депутат.

Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую Олег Волошин Депутат Верховной Рады

Украинский политик также добавил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.

Желанные гарантии

На случай запуска газопровода президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель гарантии энергетической безопасности для республики. По словам пресс-секретаря политика Сергея Никифорова, лидеры двух стран поднимут этот вопрос на встрече в Киеве, которая состоится 22 августа. Он пояснил, что руководству страны необходимо понять, каким образом будет реагировать Запад, «если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением».

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21 июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон согласился не препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин взял на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

В ответ это украинские власти раскритиковали Байдена и Меркель, подчеркнув, что так и не получили от них никаких гарантий для Украины. «Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — заявили в офисе президента. Украинская оппозиция, в свою очередь, похвалила США и Германию за преподанный Зеленскому «урок патриотизма».

При этом в России также выражают сомнения по поводу позиции Вашингтона в отношении газопровода. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, что на Украине и в Польше началась истерика по поводу уступок США в отношении газопровода «Северный поток-2», однако действия Вашингтона не говорят о том, что проекту дали «зеленый свет».

Проблемы на Западе

9 августа стало известно, что бывший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн получил назначение на пост спецпосланника Госдепа по вопросам реализации проекта «Северный поток-2». Хохштейн известен своим критическим отношением к строительству газопровода. Источники в президентской администрации заявили, что таким образом Байден хочет повысить контроль за реализацией проекта.

Тем не менее, спустя всего несколько дней сенаторы от Республиканской партии США Тед Круз и Майк Ли остановили работу верхней палаты Конгресса в знак протеста против решения президента не вводить санкции из-за газопровода «Северный поток-2».

Круз заблокировал утверждение десятка кандидатов на должности в Госдепартамент, отметив, что они останутся в подвешенном состоянии до следующего месяца, когда сенат вернется после летних каникул. Несмотря на все попытки, сенаторы-демократы не смогли убедить коллег-республиканцев продолжить работу.

Сенатор добавил, что президент России Владимир Путин будет использовать «Северный поток-2» для «злонамеренных действий в Европе и во всем мире».