Пушков заявил об истерике на Украине из-за уступок США по «Северному потоку-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на Украине и в Польше началась истерика по поводу уступок США в отношении газопровода «Северный поток-2», однако действия Вашингтона не говорят о том, что проекту дали «зеленый свет». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что различные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса и «проукраинские маневры» лишь вырабатывают новые инструменты противодействия, чтобы при этом сохранить возможность влияния на Россию.

«Изображать дело таким образом, будто Вашингтон вообще отказался от давления на проект и от выдвижения условий для его ввода в практическое действие, не соответствует ни действительности, ни содержанию политики США. В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй», — подчеркнул Пушков.

Он заключил, что США ни на секунду не допускают, что все эти маневры «отвадят» Россию от стратегического сотрудничества с Китаем.

Ранее стало известно, что сенаторы от Республиканской партии США Тед Круз и Майк Ли остановили работу верхней палаты Конгресса в знак протеста против решения президента Джо Байдена не вводить санкции из-за российского газопровода «Северный поток-2».

