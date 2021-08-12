Россия
 
Последние новости
Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Инфекционист раскрыл сроки возобновления роста заболеваемости COVID-19 в России
Названы самые опасные поражения органов дыхания после коронавируса
Лидер знаменитой британской рок-группы избавился от дома в рекордные сроки
Владельцем компании упавшего вертолета оказался признавшийся в убийстве депутат
Напавшего на Невзорова православного активиста отказались задерживать
Академик предупредил курильщиков о новых опасных болезнях легких
На Украине испугались десяти предупреждений Путина
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков заявил об истерике на Украине из-за уступок США по «Северному потоку-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com
Пушков заявил, что Киев пребывает в истерике из-за уступок США по «Северному потоку-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на Украине и в Польше началась истерика по поводу уступок США в отношении газопровода «Северный поток-2», однако действия Вашингтона не говорят о том, что проекту дали «зеленый свет». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что различные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса и «проукраинские маневры» лишь вырабатывают новые инструменты противодействия, чтобы при этом сохранить возможность влияния на Россию.

«Изображать дело таким образом, будто Вашингтон вообще отказался от давления на проект и от выдвижения условий для его ввода в практическое действие, не соответствует ни действительности, ни содержанию политики США. В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй», — подчеркнул Пушков.

Он заключил, что США ни на секунду не допускают, что все эти маневры «отвадят» Россию от стратегического сотрудничества с Китаем.

Ранее стало известно, что сенаторы от Республиканской партии США Тед Круз и Майк Ли остановили работу верхней палаты Конгресса в знак протеста против решения президента Джо Байдена не вводить санкции из-за российского газопровода «Северный поток-2».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пушков назвал последствия назначения спецпосланника по «Северному потоку-2»
В Совфеде исключили «наказание» Киева из-за «Северного потока-2»
В Совфеде оценили возможное требование Украины к США из-за «Северного потока-2»