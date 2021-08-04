В Совфеде исключили «наказание» Киева из-за «Северного потока-2»

Россия не намерена шантажировать ЕС и Украину после запуска «Северного потока-2», транзит газа через территорию соседнего государства продолжится. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя статью о «наказании» Москвой Киева из-за газопровода, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Наш президент и руководство "Газпрома" неоднократно говорили, что мы не отказываемся от украинского маршрута, он у нас остается. Если газа будет не хватать, нужно будет много газа в Европу качать, конечно, мы будем увеличивать и украинский поток», — сказал он.

По мнению сенатора, статья обозревателя Джона Рюля в журнале The National Interest является очередной попыткой сформировать негативное общественное мнение о России. Джабаров отметил, что «Северный поток-2» — это коммерческий проект, который пытаются превратить в политический. «России и Европе выгодны оба газопровода», — добавил он.

Обозреватель Джон Рюль написал, что газопровод увеличивает зависимость Европы от России и позволяет Москве «наказать» Киев. По его мнению, газопровод ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность государств в Европе, в особенности Польши и Украины.

В июле президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к соглашению по «Северному потоку-2», в рамках которого США обязались больше не противодействовать завершению проекта. Берлин обязался поддерживать энергетический сектор Украины. Кроме того, США и ФРГ договорились об антироссийский санкциях в случае, если Москва будет использовать транзит газа для политического давления на соседние страны.