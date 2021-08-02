В Совфеде оценили возможное требование Украины к США из-за «Северного потока-2»

На Украине политики ведут себя как «банальные торгаши на рынке», заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова украинского политического эксперта Тараса Семенюка о необходимом Киеву требовании у США статуса основного союзника вне НАТО из-за достройки газопровода «Северный поток-2». Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

Тарас Семенюк заявил, что Киев в условиях достройки «Северного потока-2» обязан потребовать у США статус основного союзника вне НАТО. «Думаю, стратегически вопрос "Северного потока-2" уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», — высказался он.

Семенюк считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом. «Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы» — оценил он.

Джабаров: Украина пытается любой ценой обострить ситуацию вокруг «Северного потока-2»

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Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что если США и станет особым союзником Украины, никаких действий с их стороны ждать не следует.

«Я думаю, что Украина пытается любой ценой обострить ситуацию вокруг "Северного потока-2". Раз у них не получилось напрямую заблокировать строительство проекта, сейчас они хотят потребовать для себя какой-то особый статус и спровоцировать какой-нибудь конфликт с Россией, чтобы американцы сразу встали на их защиту. Мне кажется, они напрасно обольщаются, потому что Соединенные штаты Америки весьма прагматичны. Они вскакивать по команде Киева не будут. Если на Украине считают, что они будут провоцировать нас и в случае чего на их защиту встанут американцы, они глубоко ошибаются», — заметил политик.

Он отметил, что президент Джо Байден уже дал понять Киеву, что особых реверансов в его сторону он делать не собирается, поэтому ждать от США реальной помощи не стоит.

Мало того что она достала всех своих союзников в НАТО, включая Францию и Германию, которые особо трепетно защищали Украину после 2014 года. Теперь они начинают доставать американцев Владимир Джабаров Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации

Сенатор с сожалением отметил, что украинский режим окончательно встал на путь полной конфронтации с Россией. «Я думаю, что ничего хорошего Украине это не сулит», — поделился Джабаров.

«Они рассуждают не как политики, а как банальные торгаши на рынке. Вот газ будут качать по "Северному потоку", а по украинскому газопроводу не будут. И наш президент, и глава "Газпрома" не раз говорили о том, что есть конкретный договор с Украиной по транзиту газа и мы его выполняем. А вот что будет после 2024 года — решится позже», — сообщил политик.

Как будет складываться ситуация, зависит от нескольких факторов, поделился первый зампред профильного комитета Совфеда. В частности, все зависит от запроса на газ в Европе. «Если он будет возрастать, то, наверное, и украинский газопровод будет использоваться в полном объеме», — сказал он.

Однако, отметил политик, здесь есть нюанс. Если трубопроводная система Украины, которая не ремонтировалась с времен Советского Союза, придет в негодность, то ее использование встанет под большой вопрос. Еще одним фактором, из-за которого Россия может отказаться от транзита газа через Украину, может стать агрессивный настрой Киева по отношению к Москве. «Если Украина будет вести себя крайне агрессивно с Россией и требовать плату за транспортировку, то, я думаю, что ни одно нормальное государство на нашем месте не захотело бы иметь отношения с такой страной», — заключил Джабаров.

Ранее, 29 июля, глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон заявил, что надежды на остановку газопровода «Северный поток-2» по-прежнему остаются, и связаны они в первую очередь с формой соглашения США и Германии.

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года, однако этому воспрепятствовали санкции со стороны США, из-за которых работу над проектом вынуждены были завершить некоторые европейские компании, в частности, швейцарский владелец трубоукладчика Allseas.