Киев прокомментировал возможность участия Меркель в «Крымской платформе»

Украина сообщила о приглашении канцлера Германии Ангелы Меркель на «Крымскую платформу»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал возможность участия канцлера Германии Ангелы Меркель в саммите «Крымская платформа». Об этом сообщает «Европейская правда».

Меркель посетит Киев 22 августа, саммит состоится на следующий день.

«График и программа Ангелы Меркель еще окончательно не сформированы. Мы, конечно же, приглашаем ее посетить "Крымскую платформу", остаться на 23 августа. Останется она или нет, станет известно в ближайшее время», — заявил Никифоров.

Ранее он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с Меркель гарантии энергетической безопасности для республики в связи со скорым запуском российского газопровода «Северный поток-2».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первый саммит «Крымской платформы» посетят представители 37 стран. «Международная поддержка "Крымской платформы" набирает обороты», — констатировал он.