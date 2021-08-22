Зеленский и Меркель обсудили строительство «Северного потока-2» и Донбасс

Зеленский и Меркель обсудили «Северный поток-2» и урегулирование ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также проект «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, в Донбассе Киев стремится добиться постоянного прекращения огня и обмена пленными.

«Мы стремимся добиться режима постоянного прекращения огня, обмена удерживаемыми, открытия КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда — прим. «Ленты.ру») со стороны временно оккупированных территорий», — заявил он и отметил важность допуска в Донбасс представителей Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, стороны обсудили вопросы строительства «Северного потока-2». На брифинге по итогам переговоров Зеленский назвал проект «опасным геополитическим оружием со стороны Кремля».

Ранее Меркель заявила, что использование Россией «Северного потока-2» в качестве оружия может повлечь за собой санкции со стороны ФРГ. По ее словам, Германия «очень серьезно» относится к опасениям Украины насчет проекта.

В воскресенье, 22 августа, Владимир Зеленский и Ангела Меркель начали переговоры в Киеве. Украинский президент встретил Меркель на крыльце Мариинского дворца.