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Завершены работы на самом проблемном участке «Северного потока-2»

Завершена укладка труб «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании
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Фото: Jens Büttner/ZB/Globallookpress.com

Россия завершила укладку труб «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные позиционирования морских судов.

Они свидетельствуют о том, что российское судно Fortuna, отвечающее за прокладку в ИЭЗ Дании, покинуло ее со стороны северо-восточной окраины Померанской бухты. При этом в компании-проектировщике «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG эту информацию оставили без комментариев.

Отмечается, что именно этот участок магистрали протяженностью 147 километров оказался наиболее проблемным для российской стороны. Сначала прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти страны, а уже после начала работ в исключительной экономической зоне их приостановили из-за санкций США.

20 августа президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» близится к завершению. По данным главы государства, на тот момент оставалось проложить 15 километров труб по морю. Отвечая на вопросы журналистов, президент заверил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но надо понимать, сколько будут закупать.

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