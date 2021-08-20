Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2» и Украину

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили экспортный газопровод «Северный поток-2», транзит газа через Украину и торговое сотрудничество, трансляцию мероприятия вел ТАСС.
«Северный поток-2» почти готов и экологичен
Путин рассказал, что строительство «Северного потока-2» близится к завершению. Участникам проекта осталось проложить трубы длиной 15 километров по дну Балтийского моря. По его словам, маршрут газопровода на две тысячи километров короче альтернативного маршрута через территорию Украины, которым в последние десятилетия пользовалась Россия при поставках газа в Европу.
Кроме того, газопровод в пять раз снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. «Это современная, экологически чистая система, это не пустые слова», — сказал российский президент, добавив, что стоимость транспортировки топлива гораздо ниже, чем через территорию Украины. Также Путин в очередной раз обратил внимание Меркель и остальных политических лидеров западных стран на то, что проект по строительству «Северного потока-2» является экономическим, а не политическим. Заявления об обратном он назвал «заблуждением или попыткой ввести кого-то в заблуждение».
Однако Россия сохраняет приверженность прежним договоренностям и намерена продолжать транзит газа через территорию Украины. Бесперебойность поставок по этому направлению зависит от объемов закупок европейскими странами и состояния украинской газотранспортной системы (ГТС). «Ну это же очевидная вещь. Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», — заявил Путин, заверив Меркель в том, что Москва будет выполнять свои обязательства в полном объеме даже после ее ухода с поста канцлера.
Транзит газа через Украину будет продлен
В июле Германия взяла на себя ответственность за обеспечение продолжения транзита российского газа по украинскому направлению, заключив соглашение с США. Это позволило избежать дальнейших санкций со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока-2» и участников его строительства. США полагают, что транзит газа через Украину позволит обеспечить энергетическую безопасность и независимость Киева.
Нынешний договор о транзите газа через Украину был заключен в конце 2019 года, за несколько дней до окончания срока действия предыдущего. То соглашение было подписано в 2009 году, когда правительство Украины возглавляла Юлия Тимошенко, а его условия стали поводом для ее уголовного преследования за превышение должностных полномочий. По действующим правилам, государственный «Нафтогаз Украины» выступает посредником в отношениях «Газпрома» со специально выделенным из состава «Нафтогаза» Оператором украинской ГТС.
В свою очередь, Меркель также высказалась за продление договора о транзите газа через Украину, но назвала «Северный поток-2» не только российско-германским, но и общеевропейским проектом. Она напомнила, что в правительстве Германии с 2019 года существует специальная должность уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину. «Мы чувствуем свою ответственность за это [продление транзита после 2024 года]», — сказала немецкий канцлер.
В завершение темы Путин подчеркнул, что российский газ является самым надежным источником энергии для Европы. По его словам, его поставки в Европу, особенно в ее южную часть, продолжают расти.
Важные партнеры друг для друга
Также лидеры государств затронули тему экологии и изменения климата, согласившись в необходимости взаимодействия для снижения его последствий. В целом сотрудничество с Россией за время своего нахождения во главе немецкого правительства Меркель оценила позитивно, хоть и отметила, что время т времени оно было противоречивым. «Рациональной альтернативы диалогу и обмену аргументами не существует, и я всегда пыталась находить компромиссы», — отметила она, добавив, что была рада регулярным переговорам с Путиным.
Кроме того, собеседники отметили важность каждой из двух стран друг для друга. По словам российского президента, Германия остается одним из ключевых экономических партнеров Москвы, а двусторонний товарооборот в первой половине 2021 года вырос почти вдвое, даже несмотря на проблемы в экономиках обеих стран из-за продолжающейся пандемии коронавируса. «В том числе, и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас - второй торгово-экономический партнер после Китая», — заключил Путин.
Нынешний визит в Россию стал для Меркель 20-м и последним в качестве федерального канцлера. В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы, в которых она решила заранее не участвовать.