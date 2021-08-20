Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2» и Украину

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили экспортный газопровод «Северный поток-2», транзит газа через Украину и торговое сотрудничество, трансляцию мероприятия вел ТАСС.

«Северный поток-2» почти готов и экологичен

Путин рассказал, что строительство «Северного потока-2» близится к завершению. Участникам проекта осталось проложить трубы длиной 15 километров по дну Балтийского моря. По его словам, маршрут газопровода на две тысячи километров короче альтернативного маршрута через территорию Украины, которым в последние десятилетия пользовалась Россия при поставках газа в Европу.

Кроме того, газопровод в пять раз снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. «Это современная, экологически чистая система, это не пустые слова», — сказал российский президент, добавив, что стоимость транспортировки топлива гораздо ниже, чем через территорию Украины. Также Путин в очередной раз обратил внимание Меркель и остальных политических лидеров западных стран на то, что проект по строительству «Северного потока-2» является экономическим, а не политическим. Заявления об обратном он назвал «заблуждением или попыткой ввести кого-то в заблуждение».

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Однако Россия сохраняет приверженность прежним договоренностям и намерена продолжать транзит газа через территорию Украины. Бесперебойность поставок по этому направлению зависит от объемов закупок европейскими странами и состояния украинской газотранспортной системы (ГТС). «Ну это же очевидная вещь. Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», — заявил Путин, заверив Меркель в том, что Москва будет выполнять свои обязательства в полном объеме даже после ее ухода с поста канцлера.

Транзит газа через Украину будет продлен

В июле Германия взяла на себя ответственность за обеспечение продолжения транзита российского газа по украинскому направлению, заключив соглашение с США. Это позволило избежать дальнейших санкций со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока-2» и участников его строительства. США полагают, что транзит газа через Украину позволит обеспечить энергетическую безопасность и независимость Киева.

Нынешний договор о транзите газа через Украину был заключен в конце 2019 года, за несколько дней до окончания срока действия предыдущего. То соглашение было подписано в 2009 году, когда правительство Украины возглавляла Юлия Тимошенко, а его условия стали поводом для ее уголовного преследования за превышение должностных полномочий. По действующим правилам, государственный «Нафтогаз Украины» выступает посредником в отношениях «Газпрома» со специально выделенным из состава «Нафтогаза» Оператором украинской ГТС.

20 раз приезжала Ангела Меркель в Россию за время своего 16-летнего пребывания на посту канцлера Германии

В свою очередь, Меркель также высказалась за продление договора о транзите газа через Украину, но назвала «Северный поток-2» не только российско-германским, но и общеевропейским проектом. Она напомнила, что в правительстве Германии с 2019 года существует специальная должность уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину. «Мы чувствуем свою ответственность за это [продление транзита после 2024 года]», — сказала немецкий канцлер.

В завершение темы Путин подчеркнул, что российский газ является самым надежным источником энергии для Европы. По его словам, его поставки в Европу, особенно в ее южную часть, продолжают расти.

Важные партнеры друг для друга

Также лидеры государств затронули тему экологии и изменения климата, согласившись в необходимости взаимодействия для снижения его последствий. В целом сотрудничество с Россией за время своего нахождения во главе немецкого правительства Меркель оценила позитивно, хоть и отметила, что время т времени оно было противоречивым. «Рациональной альтернативы диалогу и обмену аргументами не существует, и я всегда пыталась находить компромиссы», — отметила она, добавив, что была рада регулярным переговорам с Путиным.

В страновом измерении ФРГ для нас — второй торгово-экономический партнер после Китая Владимир Путин президент России

Кроме того, собеседники отметили важность каждой из двух стран друг для друга. По словам российского президента, Германия остается одним из ключевых экономических партнеров Москвы, а двусторонний товарооборот в первой половине 2021 года вырос почти вдвое, даже несмотря на проблемы в экономиках обеих стран из-за продолжающейся пандемии коронавируса. «В том числе, и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас - второй торгово-экономический партнер после Китая», — заключил Путин.

Нынешний визит в Россию стал для Меркель 20-м и последним в качестве федерального канцлера. В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы, в которых она решила заранее не участвовать.