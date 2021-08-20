Путин обсудил с Меркель «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили договоренности по поводу «Северного потока-2». Речь идет о сделке Германии и США по поводу судьбы проекта, пишет РИА Новости.

«Мы говорили и об экономических отношениях двустороннего характера, они развиваются, и в этой связи, конечно, говорили о "Северном потоке-2". Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран», — сказала Меркель журналистам.

Помимо договоренностей между Вашингтоном и Берлином, в ходе встречи обсуждалось и назначение спецпредставителя германского кабмина по транзиту газа на Украину Георга Графа Вальдерзее. По словам канцлера ФРГ, Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком в том числе и по вопросам транзита газа через Украину по истечении срока нынешнего контракта в 2024 году.

Президент Владимир Путин, как сообщалось ранее, пообещал Меркель сохранение поставок газа через Украину после этого срока. По его словам, европейские страны должны дать четкий ответ, какие объемы газа они готовы закупать у России.

Именно продолжение поставок было одним из условий сделки Вашингтона и Берлина по поводу газопровода. Предполагалось, что

Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины. Нынешний контракт был заключен в конце 2019 года.