Президент Владимир Путин пообещал продолжить транзит газа через Украину после 2024 года

Президент Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель пообещал ей продолжить транзит российского газа через территорию Украины и после 2024 года, когда завершится действующий контракт. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

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«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме», — отметил Путин. По его словам, европейские страны должны дать четкий ответ, какие объемы газа они готовы закупать у России.

Продолжение транзита газа по территории Украины было одним из главных условий соглашения между Германией и США по строительству газопровода «Северный поток-2», заключенного в июле. В документе определено, что Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.

Контракт на транзит российского газа через Украину был заключен в конце 2019 года и будет действовать до конца 2024-го. Он продлил срок действия прежнего соглашения, истекавшего 31 декабря 2019 года. По нынешним правилам, «Нафтогаз Украины» выступает посредником при поставках газа «Газпромом» Оператору газотранспортной системы Украины.