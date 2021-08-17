На Украине встретят Меркель с «ультиматумами от Путина»

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев «с ультиматумами» от президента России Владимира Путина. Об этом политический эксперт Тарас Загородний рассказал в своей колонке для издания «Главред».

Он предсказал, что канцлер ФРГ предложит украинскому лидеру «некий теоретический минимальный транзит газа через Украину» в обмен на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера» в «российской интерпретации». При этом Загородний подчеркнул, что Зеленскому не стоит ожидать каких-либо гарантий со стороны Германии.

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Эксперт также назвал «абсолютно наглым» визит Меркель в Москву, который состоится перед ее поездкой в Киев. Он заверил украинское руководство, что после встречи с Путиным она намерена «исполнять волю россиян». Загородний рекомендовал Зеленскому отнестись к предстоящим переговорам с немецким канцлером спокойно и «накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой», не обращая внимания на ее обещания.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель планирует посетить Киев 22 августа. Накануне этого, 20 августа, она прибудет с визитом в Москву.

«Формула Штайнмайера» является документом, определяющим механизм закрепления за Донбассом особого статуса, который предполагает культурно-языковую автономию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления. Кроме того, «формула» предусматривает амнистию и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях.