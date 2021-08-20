На Украине создадут рабочую группу по нейтрализации угроз «Северного потока-2»

На Украине создадут рабочую группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих от запуска в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на находящиеся в распоряжении издания письма за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Согласно документам, в рамках проекта поручено создать коммуникационную платформу для обсуждения и наработки предложений в вопросах обеспечения энергетической безопасности Украины после переноса транзита газа и противодействию возможным «злоупотреблениям» России касательно цен на газ.

В письмах указано, что по указу президента Украины Владимира Зеленского в состав рабочей группы войдут вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министра юстиции Денис Малюська, а также министр энергетики Германа Галущенко.

Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель гарантии энергетической безопасности для республики в связи со скорым запуском российского газопровода «Северный поток-2». Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что руководству страны необходимо понять, каким образом будет реагировать Запад, «если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением».

21 июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон согласился не препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин взял на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

В ответ это украинские власти раскритиковали Байдена и Меркель, подчеркнув, что так и не получили от них никаких гарантий для Украины.