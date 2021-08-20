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Путин предупредил Меркель о планах Украины отказаться от Минских соглашений

Путин: проинформировал Меркель, что Киев готовится выйти из Минских соглашений
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предупредил канцлера ФРГ Ангелу Меркель о планах Киева отказаться от Минских соглашений. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель, трансляция ведется на YouTube.

Глава государства отметил, что Украина готовится к законодательному выходу из соглашений.

Ранее российский лидер обратился к канцлеру Германии в преддверии ее визита на Украину с просьбой повлиять на Киев с целью выполнения всех обязательств республики по Донбассу.

20 августа Меркель в последний раз посещает Москву в ранге канцлера ФРГ. Это ее 20-й визит в Россию в статусе главы германского государства и первая встреча с Путиным с начала пандемии COVID-19.

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