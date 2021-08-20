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Телефонный звонок Меркель прервал речь Путина на переговорах

Меркель сбросила телефонный звонок, прервавший речь Путина на переговорах в Кремле
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Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось сбросить телефонный звонок во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула в официальном Telegram-канале.

Зазвонивший телефон канцлера прервал вступительную речь Путина, которую Меркель переводил сидевший рядом немецкий переводчик. Она достала телефон из кармана брюк и отключила. Российский президент не отвлекся на мелодию на звонке и продолжил свою речь словами «мы постоянно находимся в телефонном контакте».

20 августа Меркель в последний раз посетит Москву в ранге канцлера ФРГ. Она заявила, что на встрече с Путиным намерена обсудить Афганистан, Ливию и другие вопросы. Это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19, отметили в пресс-службе Кремля. По подсчетам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ.

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