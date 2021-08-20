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У Путина осталось «много вопросов» к Меркель

Путин заявил, что у него осталось много вопросов для личного обсуждения с Меркель
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Ангела Меркель и Владимир Путин
Ангела Меркель и Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что у него с канцлером ФРГ Ангелой Меркель осталось много вопросов, которые им необходимо обсудить лично. Слова главы государства приводит РИА Новости в пятницу, 20 августа.

Как отметил российский лидер, он постоянно поддерживает связь с канцлером по телефону, однако многие вопросы им требуется обсудить в личной беседе. Президент также выразил надежду, что визит Меркель в Москву для переговоров с ним станет не только прощальным для нее, но и будет наполнен «серьезным деловым содержанием».

Встреча Путина и Меркель проходит в Москве 20 августа. Этот визит в Россию станет для немецкого политика последним в качестве канцлера. До этого в ранге главы ФРГ Меркель посещала Россию 19 раз.

Предполагалось, что лидеры двух стран обсудят ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии. Также Меркель планировала провести пресс-конференцию и возложить венок к могиле Неизвестного солдата.

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