Меркель в последний раз проведет переговоры с Путиным в ранге канцлера ФРГ

Меркель в последний раз посетит Россию в качестве канцлера ФРГ для переговоров с Путиным

Ангела Меркель в последний раз посетит Москву в ранге канцлера ФРГ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

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Это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19, отметили в пресс-службе Кремля. По подсчетам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ.

Тема переговоров

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт раскрыл темы переговоров Путина и Меркель. По его словам, лидеры могут обсудить ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии.

В ходе визита Меркель также проведет пресс-конференцию и возложит венок к могиле неизвестного солдата, отмечается в заявлении кабмина.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с канцлером ФРГ намерен обсудить развитие отношений Москвы и Берлина.

Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов пресс-служба Кремля о темах переговоров Путина и Меркель

По мнению замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, лидеры также обсудят завершение проекта «Северный поток-2».

Однако политолог Сергей Михеев назвал визит Меркель в Москву символическим и не стал возлагать на него больших ожиданий, так как канцлер вскоре уйдет в отставку.

Но пока она еще политический тяжеловес, наверное, поговорят о конфигурациях будущего кабинета в Германии, о взаимодействии Сергей Михеев о встрече Путина и Меркель

Эксперт также предрек, что политики также обсудят газопровод «Северный поток-2» и затронут тему урегулирования конфликта в Донбассе.

Цель визита

Член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк считает, что целью предстоящих визитов Ангелы Меркель в Москву и Киев является помощь в поиске компромиссного варианта для Украины как транзитера российского газа. Он полагает, что канцлер ФРГ постарается предстать в роли некоего уравнителя интересов, «как это любят делать европейские политики».

Но следует понимать, что Меркель — уходящая натура в немецкой политике, и отношения Берлина с Киевом будут выстраиваться уже другими фигурами Сергей Железняк о цели визита Меркель

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Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар, написавший биографию Владимира Путина считает, что Меркель хочет попрощаться после долгих лет конструктивной работы с главой России.

Прощание с канцлером Меркель

Преемником нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве председателя партии ХДС стал Армин Лашет. До этого он был премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. В апреле партия поддержала Лашета, выдвинув его своим кандидатом на пост председателя Федерального правительства.

Сама Меркель дала понять, что ее нынешний срок в качестве канцлера станет последним, еще в 2018 году. 31 декабря 2020 года она в последний раз поздравила граждан Германии с новогодними праздниками и рассказала, что больше не собирается участвовать в выборах. Ангела Меркель была избрана федеральным канцлером Германии 22 ноября 2005 года, став первой женщиной на этом посту.