В Госдуме назвали цель предстоящих визитов Меркель в Москву и Киев

Целью предстоящих визитов канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву и Киев является помощь в поиске компромиссного варианта для Украины как транзитера российского газа. Такое мнение выразил член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 августа.

«Власти Украины [в связи с завершением строительства газопровода "Северный поток 2"] пытаются запрыгнуть в последний вагон, получить некие гарантии, чтобы не упустить последний шанс и не выпасть из газовой цепочки, связывающей Россию и Европу», — отметил он.

Он полагает, что Меркель постарается предстать в роли некоего уравнителя интересов, «как это любят делать европейские политики».

«Но следует понимать, что Меркель — уходящая натура в немецкой политике, и отношения Берлина с Киевом будут выстраиваться уже другими фигурами», — подчеркнул парламентарий.

Ранее 13 августа сообщалось, что Ангела Меркель приедет в Москву 20 августа и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Позже в Кремле рассказали о повестке предстоящих переговоров. Сообщается, что политики намерены обсудить развитие отношений Москвы и Берлина, а также ряд международных и региональных вопросов.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт также подтвердил, что после визита в Москву Ангела Меркель отправится в Киев на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Полномочия Меркель на посту канцлера Германии завершатся после предстоящих 26 сентября выборов в бундестаг.