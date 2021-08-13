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Путин призвал объединить усилия в сфере международной безопасности

Президент Путин призвал объединить усилия в сфере международной безопасности
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, посвященное обсуждению вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности, призвал к объединению усилий в данной области. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщается на сайте Кремля.

«Эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку, и нужно объединять усилия с нашими партнерами», — отметил глава государства.

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Ранее 13 августа сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву 20 августа и проведет встречу с Путиным. Позже в Кремле рассказали о повестке предстоящих переговоров. Сообщается, что политики намерены обсудить развитие отношений Москвы и Берлина, а также ряд международных и региональных вопросов.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что после визита в Москву Меркель отправится в Киев на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

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