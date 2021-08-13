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В Совфеде прокомментировали предстоящие визиты Меркель в Россию и на Украину

Сенатор Джабаров оценил предстоящие визиты канцлера ФРГ Меркель в Россию и на Украину
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Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

В ходе предстоящих визитов канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и на Украину, скорее всего, будет обсуждаться завершение проекта «Северный поток 2», реализацию которого можно охарактеризовать как «победу здравого смысла». Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщает в пятницу, 13 августа, РИА Новости.

Сенатор также сказал, что считает «нормальными» планы Меркель отправиться после визита в Россию на Украину. По его мнению, не заехать туда после посещения Москвы — «это была бы смертельная обида для Киева».

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Ранее 13 августа в Кремле рассказали о повестке переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. Сообщается, что они намерены обсудить развитие отношений Москвы и Берлина, а также ряд международных и региональных вопросов.

О том, что Меркель приедет в Москву 20 августа и проведет встречу с Путиным, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Он также подтвердил, что после этого она отправится в Киев на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

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