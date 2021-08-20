Биограф Путина рассказал о целях прощального визита Меркель в Россию

Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар, написавший биографию Владимира Путина рассказал о целях прощального визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, немецкий политик хочет попрощаться после долгих лет конструктивной работы с главой России. «Она хочет завершить свое канцлерство каким-то позитивом в отношениях с Россией. Она не хочет войти в историю как канцлер, который потерял Россию», — отметил Рар.

Политолог добавил, что в связи с ситуацией в Афганистане и миграционных вопросов Берлину без Москвы не обойтись. Он отметил, что разговор Путина и Меркель будет носить стратегический характер по этой теме. Также они обсудят вопрос об урегулировании ситуации на востоке Украины.

«Конечно, Меркель не хочет завершить свое канцлерство тем, что ей придется признать, что Минские соглашения вообще не работали и не работают. Я думаю, что она хочет проложить мостик для своего преемника для того, чтобы по этому мостику можно было бы хотя бы продвигаться», — подчеркнул Рар.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель в последний раз посетит Москву в ранге канцлера ФРГ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первая очная встреча лидеров с начала пандемии коронавируса. «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — сообщили в пресс-службе Кремля.