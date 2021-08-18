В Германии раскрыли темы переговоров Путина и Меркель

Кабмин ФРГ раскрыл темы переговоров Путина и Меркель, которые пройдут 20 августа

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель могут обсудить ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии во время встречи 20 августа. Темы переговоров раскрыл представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, его цитирует РИА Новости.

Встреча политиков пройдет в Москве. В ходе визита Меркель также проведет пресс-конференцию и возложит венок к могиле неизвестного солдата, отмечается в заявлении кабмина.

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Вскоре германский политик должна провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по ситуации в Афганистане. Предположительно, это произойдет 18 августа.

Канцлер Германии уже обсудила ситуацию в Афганистане с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Западные страны начали проводить эвакуацию своих граждан, сотрудников дипломатических миссий, а также афганцев, ранее сотрудничавших с войсками международной коалиции, после захвата Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено на территории России) 15 августа. По состоянию на 18 августа власти Германии вывезли из страны лишь 269 человек. Правительство ФРГ подверглось критике из-за запоздалого решения о начале эвакуации.