Великобритания ответила на обещания талибов о мире и гуманности

Премьер Британии Борис Джонсон: к талибам будут относиться исходя из их дел, а не слов

К власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане будут относиться исходя из дел талибов, а не их обещаний — слов о мире и гуманности. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет агентство Reuters.

«Мы отнесемся к этому режиму на основании его решений — дел, а не слов: по его поведению в отношении терроризма, преступности и наркотиков, а также по гуманитарной ситуации и по возможности для девочек получать образование», — приводит агентство слова премьера.

Джонсон также ответил на вопрос о том, может ли Великобритания вновь отправить войска в Афганистан. По его словам, это маловероятное развитие событий.

Ранее 18 августа глава генштаба Великобритании Ник Картер рассказал, что «Талибан» сотрудничает с британскими войсками и помогает им в работе по эвакуации людей из Афганистана. По его словам, талибы не ведут себя «как в Средневековье».