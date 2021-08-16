Министр обороны Великобритании расплакался из-за ситуации в Афганистане

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не сдержал слез в прямом эфире телеканала LBC в связи с текущей обстановкой в Афганистане. Видео-отрывок трансляции опубликовало издание Independent.

Министр признался, что правительство не в силах эвакуировать всех подданных королевства и тех афганцев, что помогали Лондону. «Некоторые люди не вернутся», — отметил Уоллес. Он добавил, что Британии и другим странам придется сделать все возможное, чтобы помочь оставшимся.

Великобритания проводит операцию по спасению «Питтинг». В ней участвуют 600 военнослужащих. Британское правительство пытается эвакуировать около 4 тысяч подданных и некоторых афганцев. Правительство намерено эвакуировать 1,5 тысячи человек в течение следующих 24 часов.

Ранее Бен Уоллес предупредил, что ситуация в Афганистане приведет к наплыву беженцев по всему миру. На вопрос о перспективе для Британии и США вернуться в Афганистан он ответил отрицательно. Уоллес подчеркнул, что ни одна из сторон не рассматривает вариант возвращения.