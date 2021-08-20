Последний визит Меркель в Москву в качестве главы правительства ФРГ станет 20-м по счету

Ангела Меркель последний раз посетит Москву в ранге канцлера ФРГ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — сообщил источник.

По подсчетам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это будет 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ. В последние недели лидер совершает «прощальные» визиты: Меркель побывала в Великобритании, США, Бельгии.

Ранее в Германии раскрыли темы переговоров Путина и Меркель. По информации немецких СМИ, лидеры могут обсудить ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии во время встречи 20 августа. Канцлер Германии уже обсудила ситуацию в Афганистане с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.