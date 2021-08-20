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Меркель обсудит Афганистан на встрече с Путиным

Канцлер ФРГ Меркель обсудит Афганистан на встрече с президентом РФ Путиным
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Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель
Фото: Steffen Kugler / DPA / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерена обсудить Афганистан, Ливию и другие вопросы. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава немецкого правительства напомнила, что это последний ее визит в Россию. Меркель также отметила, что ей есть, о чем поговорить с российским президентом. Путин также говорил о том, что у него осталось много неосвещенных вопросов, которые он хотел бы обговорить с канцлером ФРГ.

Ранее источник ТАСС в пресс-службе Кремля сообщил, что на встрече лидеров России и Германии будут обсуждаться как перспективы двустороннего сотрудничества, так и актуальные международные вопросы. Издание Süddeutsche Zeitung подсчитало, что этот визит Меркель в Россию станет 20-м за время ее службы на посту канцлера.

18 августа в Германии осветили главные темы диалога между Путиным и Меркель. Среди них: ситуация в Афганистане, на Украине и в Белоруссии. Тема Афганистана уже поднималась канцлером Германии на встречах с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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