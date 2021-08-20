Путин попросил Меркель повлиять на Украину из-за Донбасса

Президент России Владимир Путин обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в преддверии ее визита на Украину с просьбой повлиять на Киев с целью выполнения всех обязательств республики по Донбассу. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель, трансляция ведется на YouTube.

При этом Путин отметил, что у него складывается ощущение, будто власти страны решили отказаться от мирного урегулирования ситуации. «В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», — заявил он.

Ранее российский лидер назвал Германию одним из основных партнеров для Москвы. Он отметил, что Берлин остается одним из главных компаньонов не только в Европе, но и во всем мире в целом.

20 августа Меркель в последний раз посещает Москву в ранге канцлера ФРГ. Это ее 20-й визит в Россию в статусе главы германского государства и первая встреча с Путиным с начала пандемии COVID-19.