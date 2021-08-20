Посол России в Германии оценил встречу Путина и Меркель

Посол России в Германии Сергей Нечаев оценил прошедшую встречу российского президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: по словам дипломата, она прошла «классно». Об этом пишет ТАСС.

«Как всегда отлично», — ответил посол на вопрос о том, как прошли переговоры.

Встреча лидеров двух стран проходила сначала в узком, а потом в расширенном формате. Сообщается, что в ходе встречи выступление Путина прервал зазвонивший телефон немецкого канцлера. Президент не отвлекся и продолжил говорить.

20 августа Меркель в последний раз посещает Москву в ранге канцлера ФРГ. Это ее 20-й визит в Россию в статусе главы германского государства и первая встреча с Путиным с начала пандемии COVID-19. Перед переговорами с Путиным она посетила могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду и возложила к мемориалу венок с лентами в цветах немецкого триколора.