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Байден издал указ о санкциях против «Северного потока-2»

Джо Байден издал указ о санкциях против энергетических проектов России, в том числе СП-2
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Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден издал указ, который позволит ввести санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» российского государства, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении говорится, что указ главы государства направлен на укрепление энергобезопасности Европы.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили договоренности по поводу «Северного потока-2» на встрече в Кремле. Германский лидер напомнила Путину, что этот проект касается не только РФ и ФРГ, но и других европейских стран.

Берлин и Вашингтон заключили соглашение по поводу российского газопровода: по этому договору Германия берет на себя обязательство обеспечить сохранение транзита газа через Украину.

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