В Германии «Северный поток-2» назвали полезным для экологии

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что строящийся газопровод «Северный поток-2» пригодится Германии для достижения энергетических целей, направленных на снижение выбросов. Он подчеркнул, что пользу для экологии принесли бы поставки по магистрали водорода, сообщает ТАСС.

Клаус напомнил, что Берлин ищет партнеров по всему миру для поставок нового топлива, однако транспортировка по морю требует больших затрат и продолжительна по времени. В то же время «Северный поток-2» можно переоборудовать под эти цели.

По его словам, Россия имеет большой потенциал в производстве «зеленого», то есть с наименьшим количеством выбросов на всех этапах производства, водорода. Эрнст призвал как можно быстрее начать разговор с Москвой по поводу будущего таких поставок.

В июле исполнительный директор оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг указывал, «Северный поток-2» может быть пригоден к поставкам водорода по одной или двум веткам в перспективе десяти лет.

Между тем в «Газпроме», признавая неизбежное снижение поставок природного газа в Европу в будущем, хотели бы компенсировать их за счет поставок не зеленого, а голубого водорода. Его получают с помощью паровой конверсии метана и улавливания и хранения углерода. Такой способ дает почти двукратное снижение выбросов. Его себестоимость в России в настоящее время — около двух долларов за килограмм.

В декабре прошлого года начальник управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александр Ишков сравнил дискриминацию разных видов водорода, в зависимости от производства, с дискриминацией по национальности и сексуальной ориентаций.

Эксперты ожидают, что поставки газа «Северному потоку-2» могут начаться уже в октябре текущего года. Объемы прокачки будут зависеть от ситуации на рынке в этот момент.