Экологичность водорода поставили под сомнение

«Чистый» водород — один из главных конкурентов «неэкологичных» видов топлива. С его помощью власти многих стран планируют добиться сокращения вредных выбросов в атмосферу. Однако недавнее исследование поставило под сомнение его экологичность, сообщает MarketWatch.

Ученые из Корнелльского и Стэнфордского университетов утверждают, что называть водород топливом с нулевым уровнем выбросов неправильно. Считается, что водород, извлекаемый из природного газа, имеет более низкую эмиссию углерода, чем большинство ископаемых видов топлива. Это вещество называют «голубым» водородом (blue hydrogen). Однако в процессе его добычи также выделяется углекислый газ и метан.

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В своей работе исследователи измерили эмиссию углерода и метана (https://lenta.ru/news/2021/08/06/globkat/), который утекает из оборудования при добыче природного газа. Они обнаружили, что при получении «голубого» водорода общий выброс парниковых газов на 20 процентов больше, чем при обычном сжигании природного газа или угля для производства энергии, и на 60 процентов больше, чем при сжигании дизельного топлива. Ученые также отметили, что эмиссия метана у «голубого» водорода даже выше, чем у так называемого «серого» водорода. Последний выделяется при добыче ископаемого топлива и широко используется в промышленности, считаясь вредным для экологии.

Однако экологическая организация Clean Air Task Force утверждает, что приводимые показатели выброса метана завышены. Согласно данным самого авторитетного исследования на данный момент, которое опубликовал журнал Science, уровень выброса метана в этом процессе составляет около 2,3 процента, в то время как в совместном исследовании Корнелльского и Стэнфордского университетов указана цифра в 3,5 процента.

Водородные программы для поддержки экологии развернули во многих странах мира. Например, в США президент Джо Байден при поддержке Конгресса активно поддерживает «голубой» водород как новый источник энергии в «декарбонизированном» будущем. В этом году президент объявил о своих планах достичь углеродной нейтральности в США к 2050 году. Власти России также проявили интерес к производству водорода: в стране утвердили концепцию развития водородной энергетики, которая пройдет в три этапа.