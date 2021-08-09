Власти раскрыли детали плана по развитию водородной энергетики в России

Российские власти утвердили концепцию развития водородной энергетики, ее будут проводить в три этапа, сказано на сайте правительства.

Первый этап плана рассчитан на три с половиной года. Он предполагает создание кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке, раскрыл детали плана премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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Планируется создать три территориальных производственных кластера. Северо-западный станет специализироваться на поставках водорода в Европу, восточный — на экспорте в страны Азии, арктический кластер будет обеспечивать низкоуглеродное электроснабжение российского Заполярья.

Следующие этапы (до 2035 и 2050 годов) направлены на открытие крупных производств, ориентированных на экспорт, а также на серийное применение водородных технологий в разных сферах — от нефтехимии до ЖКХ. Мишустин отметил, что такие меры снизят риски потери рынков энергоносителей, поддержат экономический рост и создание высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит.

В начале августа стало известно, что правительство собирается создать рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу», то есть к снижению спроса на нефть и газ.